Центр имени Блохина не получал заявлений об увольнении онкологов

Несмотря на угрозу уволиться, детские врачи-онкологи не подавали заявлений об уходе из Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина (НМИЦ). Об этом «360» рассказали в пресс-службе медучреждения.

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«У нас нет заявлений об уходе. Мы никого не собирались увольнять и не собираемся», — сказали в центре.

Как уточнили в пресс-службе Центра имени Блохина Telegram-каналу «Подъем», медики записали видеообращение с угрозами уволиться, чтобы накалить атмосферу и начать скандал. Все они сейчас работают в центре и действуют по указке других людей, считают в медучреждении.

«Это дичь. Что эти люди несут, просто страшно. Это фикция, какой-то мыльный пузырь. Подогревается общественное мнение, и делается это все в интересах некоторых заинтересованных лиц», — отметили в пресс-службе.

Речь идет об обращении 26 врачей, которые лечат больных в Центре имени Блохина. Они пожаловались на ужасные условия работы и новое руководство института, после прихода которого все врачи стали получать разные зарплаты. Медики заявили, что уже написали заявления об уходе и готовы их отдать на подпись.