Центр Гамалеи ответил на обвинения западных ученых

Центр имени Гамалеи уже предоставил журналу The Lancet все необходимые данные по вакцине от коронавируса. Российские ученые уверены в результатах своих исследований.

Информация, которую опубликовал научный журнал, была проверена пятью рецензентами. Они все признали ее достоверной и точной. Об этом РБК рассказал заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.

«Это именно те данные, которые получили», — уточнил Логунов.

Он также добавил, что ученые центра отвергают нападки западных коллег и обвинения в предоставлении недостоверных статистических данных.

Ранее журналисты The Lancet выступили в поддержку ученых, которые сомневаются в результатах исследования российской вакцины от коронавируса. Они предложили отечественным специалистам принять участие в научной дискуссии, посвященной препарату.

Открытое письмо некоторых представителей научного сообщества США, Италии и Великобритании опубликовали на сайте Cattivi Scienziati, который занимается разоблачением псевдонаучных исследований.