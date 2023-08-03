Общество 03 августа 2023, 16:39 Центр европейских исследований Вилфрида Мартенса признали нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной работу Центра европейских исследований Мартенса Wilfried Martens Centre for European Studies

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Генеральная прокуратура признала нежелательной на территории России деятельность Центра европейских исследований имени Вилфрида Мартенса. Об этом решении ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Неправительственную организацию создал в 2007 году бывший премьер-министр Бельгии Вилфрид Мартенс под эгидой Европейской народной партии. Центр европейских исследований занимался формулированием новых вариантов политики стран Евросоюза.

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«С 2014 года под видом просветительской деятельности организуемые центром мероприятия ориентированы исключительно на формирование негативного образа Российской Федерации», — указали в Генпрокуратуре.

Иностранная организация объясняла необходимость военно-политического и информационного противостояния с РФ, а также выступала за санкционное давление на российскую экономику. Центр пытается создать негативное мнение о событиях в России и жителях страны, отличающееся от реальности, отметили в ведомстве.

Он также призывал ввести дополнительные санкции против РФ и ее граждан после начала спецоперации на Украине. Центр предлагал наращивать помощь киевскому режиму, в том числе военную, подчеркнули в Генеральной прокуратуре.

Ранее в России признали нежелательной деятельность латвийского и нидерландского филиалов телеканала «Дождь»*. Генпрокуратура напомнила, что канал систематически нарушал российское законодательство.

*Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.