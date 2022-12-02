Общество 02 декабря 2022, 13:53 Центр экологического просвещения «Экоториум» заработал в Нижнем Новгороде

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В парке «Швейцария» Нижнего Новгорода открылся центр экологического просвещения «Экоториум». Об этом написало НИА «Нижний Новгород».

Во время Всероссийского ESG-форума «СО.ЗНАНИЕ» его посетили заместитель председателя правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Центр создан с целью объединения экологических организаций, экологичного бизнеса и эковолонтерских организаций.

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По словам Никитина, в «Экоториуме» будут работать эколаборатория, детский экоклуб и экомедиацентр. Все занятия планируется проводить бесплатно.