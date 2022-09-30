Центр единоборств «Северный характер» построят на Ямале | 360°

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Центр единоборств «Северный характер» построят на Ямале

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В Губкинском к концу следующего года намерены построить центр единоборств «Северный характер». Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Объект построят на месте бывшего «Факела». В новом центре будут заниматься самбо и боксом более 300 юных спортсменов. «Северный характер» возведут в рамках нацпроекта «Демография».

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«Сейчас следующий этап — это устройство железобетонного основания фундамента. Будет работать сваебойная машина, будем забивать 284 сваи. После этого уже будем возводить само здание. Здание будет каркасное, обшиваться будет целящими панелями», — уточнил ведущий инженер управления капитального строительства Губкинского Александр Филипенко.

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