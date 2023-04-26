Общество 26 апреля 2023, 16:57 Центр для мотолюбителей построят в Новом Уренгое

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В Новом Уренгое планируют возвести новый мотоцентр с трассой для дрифта. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс», ссылаясь на Telegram-канал «Новый Уренгой ГОРОРО».

Как рассказал глава города Андрей Воронов, в настоящий момент проходят обсуждения проекта с компанией «Газпром добыча Ямбург».

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«Уже определено место для него и концепция. Здесь будут и мотоциклы, и квадроциклы, и снегоходы — центр для всех видов спорта, связанных с техникой», — добавил он.

Сроки реализации проекта станут известны после обсуждения строительства центра с губернатором ЯНАО.