26 апреля 2023, 16:57
Центр для мотолюбителей построят в Новом Уренгое
В Новом Уренгое планируют возвести новый мотоцентр с трассой для дрифта. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс», ссылаясь на Telegram-канал «Новый Уренгой ГОРОРО».
Как рассказал глава города Андрей Воронов, в настоящий момент проходят обсуждения проекта с компанией «Газпром добыча Ямбург».
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«Уже определено место для него и концепция. Здесь будут и мотоциклы, и квадроциклы, и снегоходы — центр для всех видов спорта, связанных с техникой», — добавил он.
Сроки реализации проекта станут известны после обсуждения строительства центра с губернатором ЯНАО.
Строительство
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