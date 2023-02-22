Общество 22 февраля 2023, 17:37 Центр боевых искусств за 800 миллионов рублей появится в Нижневартовске

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В Нижневартовске начали строительство Центра боевых искусств в рамках нацпроекта «Демография». Об этом сообщил Infox.

Возведение нового спортивного объекта обойдется в 800 миллионов рублей. Деньги выделялись из бюджетов различных уровней.

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Согласно проекту, планируется два зала-трансформера, а также административные помещения, спортивные и тренажерные залы. Предполагается, что в Центра будут проводить занятия по тхэквондо, боксу, ушу и единоборствам.

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