Общество 16 января 2024, 18:59 Центр биометрических технологий исключил возможность введения штрафов по биометрии Центр биометрических технологий: взыскание штрафов с помощью биометрии исключено Freepik

Читать 360tv в

В Центре биометрических технологий (ЦБТ) исключают возможность введения штрафов по биометрии. Об этом АГН «Москва» рассказал генеральный директор организации Владислав Поволоцкий на Дне финансов на международной выставке-форуме «Россия».

Он напомнил, что по закону запрещено взыскивать штраф через единую биометрическую систему. Специалисты не обрабатывают видеопотоки, а инициатива оказания подобной услуги должна исходить напрямую от самого пользователя.

Реклама

«Она [биометрия] не используется в видеоаналитике, системах „безопасного города“, ее запрещено использовать для целей оперативно-разыскной деятельности», — пояснил Поволоцкий.

Он также добавил, что пользователь получает полный контроль над биометрией. Так, на портале Госуслуг можно в любой момент посмотреть, где использовали личные данные, и при необходимости отозвать согласие.

Биометрия, по словам Поволоцкого, предполагает добровольность и полный контроль владельца над ней. В связи с этим взыскание штрафов и оперативно-разыскная деятельность при помощи нее исключены.

Ранее правительство поручило министерствам разработать схему внедрения биометрии в университетах.