Центр беспилотных технологий появится на Сахалине

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что на Сахалине создадут центр беспилотных технологий для оперативного мониторинга в разных областях. Об этом написало ИА НСН.

Чернышенко заметил, что создание подобного центра отвечает задаче цифровизации всех сфер государственной жизни.

«Центр будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА», — обратил внимание зампред российского правительства.