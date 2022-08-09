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    09 августа 2022, 15:57

    Центр беспилотных технологий появится на Сахалине

    Артур Блянихов

    Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что на Сахалине создадут центр беспилотных технологий для оперативного мониторинга в разных областях. Об этом написало ИА НСН.

    Чернышенко заметил, что создание подобного центра отвечает задаче цифровизации всех сфер государственной жизни.

    «Центр будет решать задачи оперативного мониторинга в интересах органов исполнительной власти региона, продвигать развитие БПЛА», — обратил внимание зампред российского правительства.