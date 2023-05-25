Общество 25 мая 2023, 19:01 Центр авиационного приборостроения появится в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге хотят построить центр авиационного приборостроения и уже нашли под него подходящий участок. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова.

Он написал в своем Telegram-канале, что сейчас проект находится на стадии доработки градостроительных документов.

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«Предприятие активно развивается. Город в свою очередь готов поощрять техническое перевооружение и модернизацию компаний, которые преодолевают зависимость от иностранных технологий», — отметил вице-губернатор.

Он также добавил, что благодаря центру Петербург обеспечат дополнительными возможностями как для гражданской, так для и военной авиации. Кроме того, строительство и последующая деятельность предприятия — это рабочие места для петербуржцев.

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