Центр «Активный отдых» построят недалеко от «Битцевского леса» в Москве | 360°

Общество 20 сентября 2022, 17:04 Поделиться Telegram

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Viber Центр «Активный отдых» построят недалеко от «Битцевского леса» в Москве

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Заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников в беседе с ИА НСН рассказал, что на окраине «Битцевского леса» для жителей района Зюзино построят рекреационный центр «Активный отдых».

Данный центр станет удобной и комфортной средой для прогулок и занятий спортом.

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«Согласно проекту, учитывая особенность особо охраняемого участка, здесь обновят только существующую инфраструктуру. В ее состав входят детские и спортивные площадки. Эти зоны не организованы должным образом: оборудование смонтировано прямо в грунте, установлено в разное время и не имеет единого стилистического решения и на данный момент устарело», — добавил Мельников.

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Здесь можно будет играть в панна-футбол, пинг-понг, волейбол, бадминтон. В пикниковой зоне будут размещены беседки со столами, лавочками и мангалами.

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