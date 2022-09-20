Центр «Активный отдых» построят недалеко от «Битцевского леса» в Москве | 360°

Все новости
Подмосковье
20 сентября 2022, 17:25
Фермерский фестиваль с конкурсами и дегустациями пройдет в Рузе 1 октября
Подмосковье
20 сентября 2022, 17:24
Свыше миллиона человек посетили фестивали и ярмарки в Подмосковье летом
Реклама
Спорт
20 сентября 2022, 17:22
Сборную России по футболу не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024
Мир
20 сентября 2022, 17:17
Играет в свои игры. Эрдоган стремится к образу миротворца и мечтает возродить Османскую империю
Подмосковье
20 сентября 2022, 17:15
Более 50 иллюзионистов приехали на фестиваль магии в Орехово-Зуеве
Подмосковье
20 сентября 2022, 17:01
Произведения Чайковского и Рахманинова исполнят на концерте в библиотеке Красногорска
Подмосковье
20 сентября 2022, 17:00
Лесничие из Волоколамска научили школьников распознавать животных по следам
Путешествия
20 сентября 2022, 16:59
Финляндия запросила у ЕК аннулирование виз россиян после отказа в шенгене
Важное
20 сентября 2022, 16:58
Служащие в армии иностранцы-контрактники смогут получить гражданство России в упрощенном порядке