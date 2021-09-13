Wildberries призвал российских ритейлеров присоединиться к его «ценовой политике»

Российские ритейлеры проводят консультации с Wildberries по вопросам реализации платежной политики, предусматривающей «скидки» при оплате через «Мир», SberPay и Систему быстрых платежей (СБП) в размере до 2%, которые соответствуют размеру комиссии по картам международных платежных систем.

«Продолжающийся рост тарифов со стороны международных платежных систем, а также подтверждение со стороны регуляторов правомерности новой ценовой политики Wildberries вызвало всплеск интереса со стороны российского бизнеса», — привел «Интерфакс» сообщение Wildberries.

В нем также указано, что среди компаний, которые уже выразили готовность реализовать аналогичную модель, — «220Вольт».

«Мы проводим консультации с российскими предпринимателями, помогаем им в переходе на новую ценовую политику. В нашей компании готовы оказывать необходимую юридическую и административную поддержку — поэтому мы призываем российский бизнес присоединяться к нам», — отметили в пресс-службе компании.

В начале сентября онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств на территории Москвы и Московской области. Доставка препаратов производится напрямую от крупных аптечных сетей. На сайте можно с доставкой на дом заказать антигистаминные, болеутоляющие или дерматологические препараты и другие. С Wildberries уже работают «Самсон Фарма» и «Монастырев.рф». В ближайшем будущем компания планирует увеличить количество продавцов лекарствами.