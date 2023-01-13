Общество 13 января 2023, 10:32 «Ценой жизни спасал ребенка». Бежавшая из Соледара женщина — о подвиге солдата Молодая мать рассказала, как российский солдат помог ей с ребенком сбежать из Соледара

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Жители Соледара эвакуировались под грохот бомбежек. Российский солдат вывел из зоны боевых действий молодую мать с ребенком. О его подвиге женщина рассказала «Известиям».

Уходить, по ее словам, пришлось под пулями — они летали прямо над головой, постоянно приходилось уворачиваться и приседать. В небе пролетали ракеты. Им с ребенком помог российский солдат. Он надел свой бронежилет на женщину, а сам понес ребенка. Так они прошли 3,5 километра.

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«Нас одели в бронежилет, ребенка взял военный. То есть он [ценой] своей жизни спасал ребенка», — сказала она.

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С собой, кроме документов, жительница Соледара ничего не взяла. В Стаханове ее положили в больницу, потом поселили в теплую комнату, дали вещи первой необходимости, лекарства и игрушки.

Российские войска взяли Соледар в Бахмутском районе под контроль и начали зачищать его от бойцов Вооруженных сил Украины. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что в городе остались отдельные группы боевиков. Ранее житель Соледара рассказал о мародерстве — украинские военные забрали бытовую технику и личные вещи горожан.