Ценность макулатуры как сырья для переработки обозначили на РЭФ-2022 | 360°

Все новости

Подмосковье

11 октября 2022, 11:56

Подмосковье задействует свыше 4,4 тысячи машин в расчистке дорог зимой

Эксклюзив

11 октября 2022, 11:51

Школьника заподозрили в убийстве одноклассницы в Костроме — СМИ

Реклама

Общество

11 октября 2022, 11:43

Женщинам рассказали, какие шубы будут модными в этом сезоне

Спецоперация

11 октября 2022, 11:40

Запорожскую АЭС перевели на питание собственных нужд по восстановленным линиям электропередач

Общество

11 октября 2022, 11:35

Мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта

Подмосковье

11 октября 2022, 11:34

Врачи из Наро-Фоминска спасли девушку с редким видом язвы в животе

Спецоперация

11 октября 2022, 11:34

Переломный этап спецоперации наступит в ноябре–феврале — КГБ Белоруссии

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Лесничие обнаружили необычную березу с наростом в виде медведя под Шаховской

Подмосковье

11 октября 2022, 11:21

Подмосковье перевело в онлайн 257 государственных услуг

Общество

11 октября 2022, 11:17

Ценность макулатуры как сырья для переработки обозначили на РЭФ-2022

Читать 360tv в

Не многие россияне знают, что 75% всех гофрокоробок в стране произведены из макулатуры. Это как минимум дешевле, нежели коробка, сделанная из первичного волокна. Об этом на полях РЭФ-2022 рассказал заместитель генерального директора Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев.

«[Макулатура] очень ценная, потому что она сегодня даже достаточно дорогая, и на протяжении последних пяти лет это — дефицитный вторичный ресурс, который крайне востребован отраслью», — отметил Кондратьев.

Реклама

На сегодня, по его словам, в России собирается 62% всей макулатуры, которая способна к переработке, а 75% всех гофрокоробок в России сделаны из макулатуры.

Реклама

Полное интервью с Денисом Кондратьевым смотрите на видео.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама