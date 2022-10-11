Ценность макулатуры как сырья для переработки обозначили на РЭФ-2022 | 360°

Общество 11 октября 2022, 11:17 Поделиться Telegram

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Viber Ценность макулатуры как сырья для переработки обозначили на РЭФ-2022

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Не многие россияне знают, что 75% всех гофрокоробок в стране произведены из макулатуры. Это как минимум дешевле, нежели коробка, сделанная из первичного волокна. Об этом на полях РЭФ-2022 рассказал заместитель генерального директора Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев.

«[Макулатура] очень ценная, потому что она сегодня даже достаточно дорогая, и на протяжении последних пяти лет это — дефицитный вторичный ресурс, который крайне востребован отраслью», — отметил Кондратьев.

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На сегодня, по его словам, в России собирается 62% всей макулатуры, которая способна к переработке, а 75% всех гофрокоробок в России сделаны из макулатуры.

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Полное интервью с Денисом Кондратьевым смотрите на видео.

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