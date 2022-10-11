Ценность макулатуры как сырья для переработки обозначили на РЭФ-2022 | 360°

Все новости
Подмосковье
11 октября 2022, 11:56
Подмосковье задействует свыше 4,4 тысячи машин в расчистке дорог зимой
Эксклюзив
11 октября 2022, 11:51
Школьника заподозрили в убийстве одноклассницы в Костроме — СМИ
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Общество
11 октября 2022, 11:43
Женщинам рассказали, какие шубы будут модными в этом сезоне
Спецоперация
11 октября 2022, 11:40
Запорожскую АЭС перевели на питание собственных нужд по восстановленным линиям электропередач
Общество
11 октября 2022, 11:35
Мобилизованные военные провели тренировку по штурму населенного пункта
Подмосковье
11 октября 2022, 11:34
Врачи из Наро-Фоминска спасли девушку с редким видом язвы в животе
Спецоперация
11 октября 2022, 11:34
Переломный этап спецоперации наступит в ноябре–феврале — КГБ Белоруссии
Подмосковье
11 октября 2022, 11:21
Лесничие обнаружили необычную березу с наростом в виде медведя под Шаховской
Подмосковье
11 октября 2022, 11:21
Подмосковье перевело в онлайн 257 государственных услуг