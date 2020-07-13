Ценник на анальгин резко взлетел в России

Стоимость анальгина в российских аптеках выросла почти на 40% всего за месяц. Причиной повышения стал рост цены на импортные фармакологические субстанции, из которых делают таблетки.

Согласно данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), средний ценник на анальгин повысился в июне на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом специалисты DSM Group утверждают, что препарат подорожал на 38%, пишет газета «Известия». Стоимость анальгина зависит от конкретного производителя.

Больше всего выросли в цене анальгин производителя «Медисорб» в упаковке по десять таблеток и препарат от компании «Авексима», где в пачке 20 таблеток. Их стоимость поднялась на 38% до 14 рублей и 65 рублей соответственно.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк пояснил, что к подорожанию привел рост цен импортных компонентов для производства лекарства.

«Фармсубстанции для анальгина приходят преимущественно из Китая, Индии. В этих странах из-за пандемии коронавируса останавливалось производство. Образовался дефицит субстанций, и цены выросли», — отметил он.

По словам руководителя Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева, в аптеках может подорожать не только анальгин. Не исключено, что жизненно необходимые препараты вырастут в стоимости на 3-4%. Компенсировать убытки будут за счет ценника на другие лекарства.