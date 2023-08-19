Общество 19 августа 2023, 17:00 Ценами на мясо птицы заинтересовались в ФАС ФАС проверит оптово-отпускные цены на мясо птицы РИА «Новости»

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Федеральная антимонопольная служба объявила о проверке обоснованности оптово-отпускных цен на мясо птицы трех крупнейших производителей. Служба уже направила им запросы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Помимо производителей мяса птицы, ФАС намерена проверить обоснованность цен у производителей кормов и ветпрепаратов для животных, а также представителей ассоциаций отрасли.

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Служба выдала двум производителям предписания по результатам сделок на рынке.

«После анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер реагирования», — указали в ведомстве.

В России с начала 2023 года стоимость ветеринарных препаратов и кормов для животных увеличилась до 30%, а в премиум-сегменте рост составил около 80%. Продавцы объяснили такую ситуацию санкциями. По их словам, во многих кормах содержатся иностранные компоненты.