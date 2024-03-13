Эксклюзив 13 марта 2024, 12:06 Ценам на видеоигры в России предсказали рост на 20%. В чем причина? Эксперт Кузьменко объяснил факторы возможного роста цен на видеоигры Pxhere

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Стоимость цифровых версий видеоигр в России может подскочить на 20%. О вероятном подорожании сообщили «Известия». Причины такого сценария «360» объяснил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

«Цены на видеоигры, как и на многие другие вещи, сильно меняются в наше турбулентное время. Дело в том, что они привязаны к курсу доллара, и сейчас все игры, которые стоили лет 15 по 60 долларов, будут стоить по 70 и по 80», — отметил специалист.

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Вместе с тем, по мнению Кузьменко, резкого подорожания ждать не стоит. Рост будет постепенным — сначала на 50, потом на 100 рублей и так далее, добавил собеседник «360».

«Влияет на цены и турецкий рынок видеоигр, — продолжил эксперт. — Потому что сейчас у нас, наверное, 80% видеоигр, которые так или иначе связаны с консолями и всем остальным, покупаются так называемыми серыми схемами через него, когда рубли сначала переводят в турецкие лиры, а потом из лир — в доллары».

Если говорить о влиянии роста цен на поведение покупателей, можно с уверенностью утверждать, что этот фактор никого не отпугнет, выразил уверенность Кузьменко

«Существует несколько схем для покупок, одна из самых популярных — покупать игры, „прикинувшись турком“, вторая — „прикинувшись казахом“. Можно купить и новый аккаунт, либо конкретную игру, отдавая перекупщикам свой аккаунт, на который эти игры будут покупать», — добавил он.

Есть варианты и качать взломанные видеоигры на торрентах. Такие версии были на них всегда, указал специалист. И сейчас, по его оценке, к этому способу тоже начали прибегать более активно.