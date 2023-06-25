Общество 25 июня 2023, 07:54 Цены на такси в России могут подрасти в несколько раз «Известия»: такси в России может подорожать в несколько раз Unsplash

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В России осенью могут подорожать поездки в такси. Рост цен в свою очередь может спровоцировать введение новых правил для агрегаторов, которые предусматривают штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Об этом написала газета «Известия».

Госдума уже одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает для служб заказа такси штрафы за передачу заказов водителям без официальной лицензии.

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По данным экспертов издания, лицензия на пассажирские перевозки есть лишь у одного из пяти таксистов. Вот почему введение новых правил может увеличить стоимость поездок в такси в несколько раз.

«Для получения лицензии водителю необходимо оформить полис ОСАГО, а его стоимость <…> в мегаполисах — около 160 тысяч рублей», — пояснил независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.

В середине июня Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об обязательном страховании пассажиров таксомоторов. Документ позволит с 1 сентября 2024 года повысить размер страховых выплат.