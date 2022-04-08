Ценам на рыбу предсказали рост из-за снижения экспорта

Россиян в ближайшее время ожидает рост цен на рыбу. Об этом в беседе с радио Sputnik предупредил руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

По его словам, в настоящее время стали снижаться объемы российского экспорта рыбы. Это связано с пандемией коронавируса и обострением геополитической ситуации. В этой связи увеличение стоимости рыбы на внутреннем рынке говорит о желании рыболовецких компаний сохранить прибыль, ранее поступавшую от иностранных клиентов.

«Половина российской рыбы прежде уходила на экспорт. Сейчас эти объемы значительно сокращены, и перспектива экспортная не очень просматривается», — сообщил Савельев.

Он также добавил, что на рост стоимости морской продукции влияет инфляция. Поставщикам приходится увеличивать расходы на транспортировку и хранение.

При этом вырасти в цене могут не все виды рыбы. По мнению эксперта, доступным останется минтай, поскольку он остается рыбой номер один в российском промысле. Кроме того, Савельев не исключил, что чем большие объемы российской рыбной продукции станут поступать на внутренний рынок, тем выше вероятность, что цены на нее в результате станут снижаться.

Также стало известно, что Минсельхоз намерен ужесточить правила оформления сопроводительных ветеринарных документов для мясной продукции. По мнению экспертов, это может привести к росту цен на мясо.