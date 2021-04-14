Ценам на рис предсказали резкий рост в России

Рисоводы Краснодарского края прогнозируют рост оптовых цен на рис из-за снижения посевных. В этом году площадь посевов будет сокращена до 120 тысяч гектаров.

Розничные цены на крупу также могут пойти вверх, так как в этом году увеличились затраты на электроэнергию, удобрения, агрохимикаты и горюче-смазочные материалы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного рисового союза.

Краснодарский край производит 73% всего риса на российском рынке. В прошлом году из-за аномальной засухи пострадали рисоводческие хозяйства. Однако производители смогли сохранить валовой сбор крупы на уровне 2019 года. Площадь посевов составила 127 тысяч гектаров. Рисоводы самостоятельно приняли решение в 2020 году заморозить оптовые цены.

В этом году, по утверждению главы Минсельхоза края Федора Дерека, площадь посевов сократится на семь тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом. Это приведет к снижению объемов производства, а так как затраты рисоводов на производство выросли, произойдет оптовый рост цен на крупу, добавили в пресс-службе союза.

«Значительно отразится на себестоимости рисовой крупы нового урожая рост тарифов на 20% на подачу и отведение воды из рисовых чеков, которые за восемь лет после введения тарифов за воду в структуре себестоимости поднялись с последнего места на третье, обогнав зарплату и химпрепараты», — рассказали в пресс-службе Южного рисового союза.

В прошлом году, по данным председателя Южного рисового союза Игоря Лобача, расходы на водопользование превысили 720 миллионов рублей. При этом субсидии на гектар рисовых посевов составляет две тысяч рублей. Государственная поддержка не покроет и половины расходов за использование воды.

В этом году, по его словам, рост затрат может вырасти до 60-65 тысяч рублей за гектар.