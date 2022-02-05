Ценам на одежду и обувь в России предсказали рост на 15-25%

В этом году одежда и обувь в России подорожают на 15-25%, заявила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, рост цен связан с увеличившимися затратами производителей и волатильностью рубля.

Лебсак-Клейманс отметила, что в прошлом году цены на одежду и обувь в среднем выросли на 15-25%. По ее оценке, на фоне существующих трендов и состояния международной политики показатели роста цен в этом году будут не ниже прошлогодних, сообщило РИА «Новости».

В прошлом году сильнее всего (на 20-30%) выросли цены в премиальном сегменте товаров, в среднем сегменте они поднялись на 15-25%, а в массовом сегменте подорожание составило 10-15%, уточнила глава Fashion Consulting Group.

Она отметила, что обувь и одежда дорожают во всем мире. «Усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», — сказала эксперт.

На рост цен, по ее словам, повлияло увеличение стоимости всех видов сырья и транспортировки. Влияние оказывает и курс рубля, написала НСН.

«К счастью, в 2021 году курс рубля был устойчивым. Но в текущий момент 2022 года стабильность рубля оказалась под угрозой в связи с напряжением в международных отношениях», — отметила Лебсак-Клейманс.

По ее словам, падение обменного курса рубля влечет за собой рост рублевых цен. Помимо этого, она указала на высокую инфляцию, которая влияет на закупочные и рыночные цены.