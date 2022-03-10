Ценам на недвижимость в России предсказали падение

В пандемию недвижимость в России резко подорожала. Но для поддержания спроса владельцы квартир могут существенно снизить цены — вплоть до 30%.

Причинами эксперты называют высокие ипотечные ставки, которые привязаны к ключевой, геополитическую ситуацию и снижение покупательской способности. Об этом сообщили «Известия».

С февраля по март 2022 года квадратный метр жилья стал в среднем дороже на 2,3%. Но сейчас специалисты называют ситуацию на рынке неопределенной, указывая на вероятность снижения цен на квартиры в той же Москве на 15–35%.

Ажиотажный спрос на рынке фиксировали в конце февраля, поскольку россияне считают покупку недвижимости традиционным и надежным активом. Но интерес в итоге начнет снижаться.

Цены на новостройки, скорее всего, останутся высокими из-за роста себестоимости строительства. А вот вторичное жилье, наоборот, подешевеет под давлением уходящих с рынка покупателей.

Аналитики предположили, что негативных последствий для строительного сектора все же удастся избежать благодаря мерам поддержки со стороны российских властей.