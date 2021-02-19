Ценам на дачи в России предрекли рост в 2021 году

Цены на дачи в России могут резко пойти в верх в 2021 году. Рост стоимости загородного жилья начнется уже в марте, предрекают эксперты сервиса Dominfo.ru.

Специалисты сравнили цены на дачные дома в 2020-м и 2021-м году в исследовании, сообщила Lenta.ru.

Аналитики отметили, что пандемия коронавируса встряхнула рынок загородной недвижимости. В прошлом году цены на дачи взлетели на 20-30% в зависимости от региона. Эксперты предупреждают, что в 2021-м цены могут вскочить в два раза по сравнению с допандемийным периодом.

Интерес к покупке дачных домов обусловлен рядом факторов, считают специалисты. Среди них расширение мер государственной поддержки для покупателей «загородки» повышение доступности ипотеки и эмоции.

«Если противовирусные меры осторожности не ослабнут, то покупать дачи начнут на эмоциях. Закрытые границы и другие ограничения портят весь отпуск людям, провести время вдали от города на природе хочется многим», — объясняют эксперты.

За последний год, по данным Dominfo.ru, средняя стоимость дач в Московской области выросла на 32%, до 1,7 миллиона рублей. Загородное жилье в Ленинградской области поднялось в цене на 24%, до 1,5 миллиона рублей. Рекордный рост был замечен в Белгородской области, там в среднем стоимость дач увеличилась на 36%, до 503 тысяч за стандартный объект.

Аналитики сервиса путешествий «Туту.ру» провели опрос, в рамках которого выяснили, где жители России провели отпуск в прошлом году. Так, примерно 34% респондентов заявили, что в 2020 году ездили в деревню, на дачу либо находились дома во время каникул и выходных.

Дача — это намного больше, чем просто дом в пригороде. Это место таит в себе воспоминания о детстве, а также туда можно сбежать из тесных городских квартир. Так объяснил «феномен русских дач» журналист из Швейцарии Давид Науэр.