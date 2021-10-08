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    08 октября 2021, 01:11

    «Пора покупать коня». Сибиряки возмутились ценам на бензин

    Ura.Ru: жителей Тюменской области возмутили цены на бензин

    Александра Ломейко

    Подорожавший бензин заставил жителей Тюменской области задуматься о том, чтобы сменить железных коней на обычных. Люди предположили, что ситуация ухудшится после новогодних праздников.

    Жалобы на растущие цены на АЗС в Ишиме появились в Сети. Внимание на них обратил Ura.Ru. Пользователи подчеркнули, что топливо в городе стало дороже, чем в ЯНАО.

    На 7 октября, по их словам, за литр АИ-92 на заправках просили 44 рубля. АИ-95 стоил 48 рублей 90 копеек.

    «Пора покупать коня», — поддержали автора в комментариях, допустив ухудшение ситуации после Нового года.

    Некоторые отметили, что в Казахстане стоимость бензин на порядок ниже.

    В конце сентября вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев заверил, что после рекордного подорожания нефти марки Brent стоимость бензина останется на прежнем уровне.