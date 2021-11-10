Сардана Авксентьева рассказала о ценах в буфете Госдумы. Видео

Бывший мэр Якутска и депутат Сардана Авксентьева показала цены в буфете Госдумы. Политик обрадовалась возможности попить кофе в перерывах между заседаниями.

Авксентьева разместила обзор на буфет на своей странице в Instagram в ответ на поступившие просьбы подписчиков.

Политик сняла творожный сырник за 88 рублей, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, две сосиски за 72 рубля и другие блюда.

«Буфет, который расположен у основного зала пленарных заседаний, открылся. <…> В перерыве, наконец, можно попить кофе или чай. До этого по четыре часа сидеть было довольно сложно», — призналась парламентарий.

В описании к посту Авксентьева пояснила, что официальных перерывов у депутатов нет. Заседания длятся с полудня и до 16:00 без остановки.

«Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное — чтобы без ущерба для дела», — заключила она.

Сардана Авксентьева пришла в Госдуму в составе партии «Новые люди». Фракцию создали всего полтора года назад.