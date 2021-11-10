>
    10 ноября 2021, 02:40

    Сардана Авксентьева рассказала о ценах в буфете Госдумы. Видео

    Депутат Сардана Авксентьева разместила в Instagram видео из буфета Госдумы

    Александра Ломейко

    Бывший мэр Якутска и депутат Сардана Авксентьева показала цены в буфете Госдумы. Политик обрадовалась возможности попить кофе в перерывах между заседаниями.

    Авксентьева разместила обзор на буфет на своей странице в Instagram в ответ на поступившие просьбы подписчиков.

    Политик сняла творожный сырник за 88 рублей, азу с тушеным картофелем за 248 рублей, две сосиски за 72 рубля и другие блюда.

    «Буфет, который расположен у основного зала пленарных заседаний, открылся. <…> В перерыве, наконец, можно попить кофе или чай. До этого по четыре часа сидеть было довольно сложно», — призналась парламентарий.

    В описании к посту Авксентьева пояснила, что официальных перерывов у депутатов нет. Заседания длятся с полудня и до 16:00 без остановки.

    «Но очень быстро и тихо можно выбегать. Главное — чтобы без ущерба для дела», — заключила она.

    Сардана Авксентьева пришла в Госдуму в составе партии «Новые люди». Фракцию создали всего полтора года назад.