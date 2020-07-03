ФАС фиксирует снижение цен на ряд социально значимых продуктов. С апреля килограмм свинины подешевел на 14 рублей, мороженой рыбы с мая — на 16 рублей, а лук — на семь рублей ФАС.

Ведомство отметило, что незначительный рост или устойчивость цен в течении последних трех месяцев демонстрируют еще несколько продуктов. Речь идет о говядине, стоимость которой колеблется в пределах 403,40 рублей за килограмм, мука, которая стоит в среднем 44,14 рубля за килограмм, а также макаронные изделия, молоко, подсолнечное и сливочное масла.

В ФАС заключили, что резкий рост цен, который вызвала пандемия коронавируса в России, страна уже преодолела. Стоимость одних категорий товаров снизилась из-за сезонности, в то время как другие подешевели за счет рыночных механизмов.

Ранее ФАС возбудила уголовное дело против дочерней компании Procter & Gamble. Производителя обвинили в том, что капсулы для стирки бренда Ariel, которые продают в России, уступают по качеству тем, которые можно купить на территории ЕС.