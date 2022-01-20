Цена нефти Urals может вырасти до $90 за баррель

Экономист и инвестбанкир Евгений Коган спрогнозировал рост цен на нефть марки Urals из-за сложившейся ситуации в геополитике и других влияющих на нее причин. По его словам, цена может вырасти выше отметки в 90 долларов за баррель, написал NEWS.ru.

«Очень много факторов в сторону того, что нефть может быть значительно дороже, чем сегодня: это и геополитика, и кризис непоставок, и поднимающаяся после кризиса экономика, это и недофинансирование отрасли из-за того, что она стала неэкологичной. Все эти факторы будут толкать нефтяные котировки и дальше вверх. В любой момент мы можем увидеть, что стоимость барреля будет как 90 долларов или 92 доллара, так и 75 долларов. Просто потому, что это волатильный товар, но глобальный тренд идет вверх, и пока он именно в этом направлении», — сообщил Коган.

По словам финансового аналитика Николая Кульбаки, сейчас никто не сможет предсказать динамику цен на нефть. Если повышение и будет, то это приведет к тому, что российский бюджет будет более профицитным, что косвенно станет выгодно для граждан страны.