Общество 24 декабря 2023, 23:50 Цена на визитку Путина на аукционе взлетела до 2 млн рублей Старую визитку Путина продали на аукционе за 2 миллиона рублей РИА «Новости»

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Визитку президента России Владимира Путина 90-х годов продали на электронном аукционе Петербурга за два миллиона рублей при начальной цене в одну тысячу. Информация об этом появилась на сайте аукциона.

В то время Путин работал советником по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Организаторы аукциона отметили, что несколько телефонных номеров на карточке подписаны рукой российского президента. Стартовая цена лота обозначена в одну тысячу рублей, но за пять часов до аукциона она поднялась до 200 тысяч рублей.

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Кроме того, в сети продают фотографию Путина с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой на борту корабля. На карточке есть автографы обоих президентов. Владелица фото рассчитывает получить за него 500 тысяч рублей.

«Стоимость оправданна. Наверное, не у каждого есть автограф Путина и Кучмы в оригинале», — заявила она.