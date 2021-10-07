Цена на картофель в ДНР взлетела до небес

Картофель в Донбассе очень сильно подорожал. За несколько дней цена на незаменимый овощ увеличилась вдвое и продолжает расти, написал сайт kр.ru.

Для того чтобы оценить динамику роста, можно просто сравнить стоимость картошки за килограмм. В середине сентября такое количество картофеля стоило 25–30 рублей, а сейчас даже 60 рублей за килограмм считается низкой ценой. Поступили предположения, что к концу месяца цена может достигнуть ста рублей.

Корреспонденты «Комсомольской правды» поговорили с торговцами овощами на рынках, однако те не стали охотно делиться своими мнениями на этот счет. Продавцы намекнули: поставщики наживаются на ценовом ажиотаже. «Скоро в каждом дворе этой картошкой торговать будут», — уверил грузчик Иван. Власти поддерживают идею о ценовом сговоре.

Вторая версия происходящего — погодные условия и своеобразная конъюнктура рынка. Некоторые торговцы посчитали, что виной проблемы вполне может оказаться обычная засуха.

«Какие бы цены ни были, если картошку будут брать все меньше, цену придется снижать всем», — рассудила продавщица одного из ларьков. Ее мнение объективно: если дорогую картошку не купят, ее просто придется выбросить.

Глава ДНР Денис Пушилин созвал совещание по вопросам ценовой политики, на котором обсудил насущную проблему с министрами и предпринимателями.

«Хотелось бы услышать предложения — что необходимо сделать для того, чтобы эту ситуацию поменять и контролировать в полной мере», — озаботился Пушилин. В итоге руководитель республики решил, что всему виной банальная спекуляция, и поручил участникам встречи провести все необходимые проверки.