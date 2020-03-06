Цена на гречку снова поднялась

Продажи крупы упали на 11%.

Дороже всего купить гречку в Нижнем Новгороде, там цена за пачку составляет 71,44 рубля. В Новосибирске немного дешевле, но также выше среднего — 67,56 рубля, а в Екатеринбурге — 65,5 рубля.

Чаще всего крупу покупают в Ростове-на-Дону. Там она обходится в 47,67 рубля.

В декабря 2019 года гречка подорожала на 5,4%. А в 20 регионах страны цена увеличилась на 9%. Эксперты сообщили, что стоимость одной пачки будет расти из-за снижения производства по причине сокращения площадей посева.