Цена на авиаперелеты в России вырастет из-за отпусков

В России подорожают авиабилеты. Специалисты считают, что причиной повышение стоимости станет время отпусков, когда спрос по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям увеличивается.

«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям», — рассказал «Российской газете» руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

По его утверждению, цены вырастут незначительно. Сразу после завершения отпускного сезона авиабилеты станут дешевле.

Александр Нерадько отметил, что авиакомпании к повышению цен на билеты подходят взвешенно. Если какая-то авиакомпания решит поднять цены, то это будет ее осознанное коммерческое решение.

«Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается», — отметил он глава Росавиации.

В этом году продажи авиабилетов на апрель–июнь сократились на 7% по сравнению с 2019 годом. Летом прошлого года цены были ниже обычного из-за пандемии коронавируса.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные агрегаторов написала, что стоимость авиабилетов во многих российских городах подскочили на 15–120% по сравнению с 2019 годом. Эту информацию опровергли в пресс-службе Минтранса и отметили, что стоимость авиаперелетов по ряду направлений внутри страны снизилась.