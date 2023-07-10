Общество 10 июля 2023, 17:21 Цена килограмма лука впервые превысила 70 рублей на фоне холодной зимы в Азии РБК: цена лука в российских магазинах впервые за 20 лет превысила 70 рублей за килограмм Freepik

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Аномально холодная зима в странах Центральной и Средней Азии привела к резкому подорожанию репчатого лука в российских магазинах. Об этом сообщал РБК со ссылкой на данные Росстата.

В мае текущего года средняя цена этого овоща на российском рынке достигла рекордных значений как минимум за последние 20 лет. По данным Росстата, стоимость репчатого лука составила 73,3 рубля за килограмм, при этом за последнее десятилетие его цена колебалась в диапазоне 30-40 рублей за килограмм.

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Подорожание связали с низким урожаем в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. Кроме того, из-за аномальных холодов овощи на складах испортились. В связи с этим власти перечисленных стран ввели запрет на экспорт лука.

Ранее Росстат зафиксировал рост стоимости билетов экономкласса на внутренние рейсы российских авиакомпаний на 28%. Их стоимость увеличилась почти до семи тысяч рублей за тысячу километров пути. Новая цена на билеты экономкласса стала максимальным показателем с 2000 года.