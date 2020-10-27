Цена беспечности. Компании и простые россияне платят за нарушение антикоронавирусных правил

Власти Москвы и Московской области пообещали не допустить нового локдауна. Для этого жителей и бизнес попросили соблюдать простые правила: носить маски и перчатки, соблюдать дистанцию, обрабатывать помещения и перевести часть сотрудников на удаленку. Но соблюдать даже такие минимальные правила под силу оказалось не всем.

Закрытие бизнеса

В минувшую пятницу московское управление Роспотребнадзора объявило, что закроет концертный зал «Известия Hall» за нарушение антикоронавирусных мер. В ходе проверки специалисты ведомства выяснили, что в здание не проводили дезинфекцию вентиляции, не установили аппаратуру для обеззараживания воздуха, а зрители приходили без масок и перчаток. О соблюдении социальной дистанции никто даже не задумывался.

В отношении компании-владельца здания составили протокол об административном правонарушении. Вход в помещение опечатали до решения суда. Такой же протокол в ближайшее время составят в отношении директора фирмы. Площадке грозит штраф до полумиллиона рублей, главе компании — до 150 тысяч рублей. Сегодня зал опечатали.

Студия маникюра Лены Лениной на Лубянском проезде уже попадала в поле зрения Роспотребнадзора. Но после повторно выявленных нарушений теперь салону грозит закрытие на срок до 90 дней. В данный момент здание опечатано, а материалы административного дела передали в суд.

В ходе проверки выяснилось, что в салоне не организован «входной фильтр» для сотрудников. То есть при входе никто не измеряет у них температуру и не интересуется состоянием здоровья. Кроме того, в салоне нет условий для дезинфекции и стерилизации инструмента, не проводится обеззараживающая уборка помещений, нет отдельной раковины для мытья рук и помещения для обеда работников.

Несознательные отпускники

Штрафы на общую сумму в 1,8 миллиона рублей выписали вернувшимся из-за границы москвичам, которые не стали вносить результаты своих тестов в единую базу данных Госуслуг. Пока суд вынес решения по 133 гражданам, а всего таких нарушителей в Роспотребнадзоре насчитали более одной тысячи.

При это сдать тест на коронавирус можно не только прямо в аэропорту, но и по предварительной записи в любой столичной поликлинике.

«Более 2% граждан, возвращающихся с отдыха за границей, не вносят результаты тестирования в течение трех дней после прилета. Данные граждане представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих их людей», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ограничения на транспорте

Штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте Москвы оказались действенными. По данным столичного Дептранса, до 97% пассажиров в метро надевают маски. Но также остаются те, кто отказывается от использования средств индивидуальной защиты. Теперь их просто не пускают в метро или высаживают из наземного транспорта.

Но просто так надевать на себя маски пассажиры отказываются. Скандал закатила в подмосковном автобусе одна из пассажирок. Водитель заявил, что не поедет дальше, так как ребенок женщины находился в салоне без маски. Свое поведение она объяснила тем, что сын должен дышать кислородом, а не носить средства защиты. В итоге водитель вызвал на место полицию, которая взяла с пассажирки объяснения.

После в беседе с «360» женщина объяснила, что просто не знала о том, что правила об обязательном ношении масок распространяются и на детей тоже. Из-за отсутствия маски мальчик пропустил урок в музыкальной школе. Теперь отношение женщины к ношению сыном средства защиты поменялось. «Проехать в маске пять минут — это ничего страшного, но у меня просто не было второй маски», — пояснила она. Но средство средство индивидуальной защиты можно было без проблем купить у водителя всего за пять рублей.

В Москве между тем ввели новые правила для проезда в общественном транспорте. Теперь туда не будут пускать пассажиров с повышенной температурой. Для этого в метро и МЦК установили тепловизоры. Если у кого-то из пассажиров обнаружат жар, то сотрудники рекомендуют ему отказаться от поездки и обратиться к врачу.