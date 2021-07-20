Цена бензина АИ-92 побила рекорд на бирже

Стоимость тонны бензина АИ-92 за сутки увеличилась на 0,82% и составила 56 761 рубль. Это новый рекорд. За две недели стоимость топлива четыре раза достигала пиковых показателей. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Бензин марки АИ-95 приближается к рекорду июля 2020 года — 59 784 рубля за тонну. Сегодня его цена подросла на 0,54% и составила 59 498 рублей.

Цена сжиженного углеводородного газа 20 июля выросла на 0,8% после резкого падения на 2,7% накануне. Она составляет 38 817 рублей. На прошлой неделе она три дня подряд била рекорды.

Ранее вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» Леонид Федун заявил, что литр бензина в России будет стоить около 20 рублей, если курс евро упадет хотя бы до 50 рублей. Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов в беседе с «360» заявил, что укрепление курса национальной российской валюты — это не единственный фактор, который может повлиять на падение цены на топливо, однако доля правды в этом прогнозе есть.