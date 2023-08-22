Общество 22 августа 2023, 17:39 Цена Аи-95 превысила 70 тысяч рублей за тонну Цена бензина Аи-95 на бирже СПбМТСБ поднялась выше 70 тысяч рублей за тонну Svetlana Vozmilova/GlobalLookPress

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Стоимость бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже начала расти и превысила 70 тысяч рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России подорожал до 70 035 рублей за тонну, а бензин Аи-92 наоборот подешевел — до 61 691 рубля за тонну. Кроме того, падает цена на летнее дизельное топливо.

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При этом в прошлом месяце наблюдалась нехватка бензина Аи-95, сейчас — дефицит Аи-92 и дизеля, писала газета «Известия». Все больше жителей разных регионов России стали сообщать о нехватке топлива на АЗС.

Ранее СМИ писали, что белорусское топливо может уйти из России из-за сокращения бюджетных выплат по демпферу. Угроза исчезновения бензина из республики привела к росту оптовых цен уже сейчас. В дальнейшем это создаст дополнительную напряженность.