Составлен рейтинг городов, лидирующих по росту цен на вторичное жилье

Краснодар в октябре занял лидирующую сточку среди крупных российских городов по подорожанию вторичного жилья. Об этом сообщило РИА «Недвижимость» со ссылкой на аналитиков консалтинговой группы SRG.

В Краснодаре в прошлом месяце средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья прибавила 15,55%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены вскочили почти на 50% (+48,45% за год) — до 82,6 тысячи рублей за «квадрат».

Вторую строчку по месячной динамике цен занял Екатеринбург. Средняя стоимость «вторички» здесь за месяц выросла на 5,3% — до 88,4 тысячи рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров Нижний Новгород. В этом городе в октябре цена на жилье поднялась на 5,04%.

На четвертом месте, по данным SRG, Казань — рост в октябре составил 4,62%.

Москва расположилась на пятом месте рейтинга. В столице на вторичном рынке квадратный метр жилья за месяц возрос в цене на 4,09% — до 275,7 тысячи рублей.

В Самаре, Омске, Ижевске, Новосибирске и Воронеже отмечена динамика от 3,06% до 3,98%. В октябре квадратный метр подорожал от 2,11% до 2,92% в Саратове, Тольятти, Челябинске, Уфе, Тюмени, Перми и Ростове-на-Дону.

Наименьший рост зафиксирован в Санкт-Петербурге и Волгограде. В октябре «квадрат» в северной столице вырос на 1,97% — до 160,6 тысячи рублей. Вторичное жилье в Волгограде прибавило 1,64%.

В начале октября на рынке новостроек Москвы впервые появилось помещение для жилья общей площадью меньше 10 квадратных метров. Речь идет о многофункциональном комплексе в районе Вешняки. Комплекс из четырех корпусов будет включать в основном студии средней площадью 16,7 квадратных метра. Также там будут апартаменты площадью девять «квадратов». Появление таких микроапартаментов закономерно на фоне устойчивого сокращения средней площади квартир из-за роста их стоимости, считают аналитики.