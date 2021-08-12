«Ъ»: виноделы пожаловались на рост цен на сырье

Российские виноделы столкнулись с резким подорожанием сырья. В Крыму оптовые цены выросли с 60 до 150 рублей, а в Краснодарском крае за килограмм просят уже 100 рублей вместо 60-70.

Дороже стал виноград технических сортов, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов и участников винного рынка. Проблема возникла на фоне запрета на использование импортного виноматериала в производстве российского вина.

В июне 2020 года вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. Если компании при производстве применяют сырье из-за рубежа, то обязаны указывать на продукции, что вином она не является. Принятие документа спровоцировало резкий рост спроса на российский виноград.

Влияют на цены сорт и объем закупок. Небольшим винодельням приходится платить за сырье больше. При этом в Союзе виноградарей и виноделов не увидели в ситуации драматизма.

Участники рынка не исключили, что сырье в том же Крыму будет дорожать и впредь из-за неблагоприятный весенней погоды. Торговые сети, предупредили эксперты, могут отказаться от скидок на российское вино.