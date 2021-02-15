Россиян предупредили о росте цен на минтай

В Дальневосточном регионе на прошлой неделе зафиксировали рост оптовых цен на минтай на 4,6%. Они стали подниматься на фоне прогнозов о снижении вылова рыбы.

Стоимость одного килограмма минтая достигла 68 рублей, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Подорожала и треска — на 3,8% за килограмм, который стоит 135 рублей. В ведомстве связали скачок цен с интересом, возникшим «со стороны внутренних и экспортных потребителей».

«Цены на другие виды мороженой рыбы практически не изменились», — подчеркнули в Росрыболовстве.

Если сравнивать с ценами на февраль 2020 года, треска подешевела на 22%, минтай — на 33%, а камбала — на 26%.

Из-за экспортного спроса на северо-западе треска стала стоить дороже на 2,4%, а пикша — на 3,7%. Благодаря оживленной торговле на внутреннем рынке снова возобновился рост цен на сельдь, которая прибавила 5,7%. Другая мороженая рыба из популярного ассортимента в цене не изменилась.

В центральных регионах РФ на 1,2% подорожала скумбрия, на 3,3% — сельдь, на 3,5% — минтай и на столько же — горбуша. В Росрыболовстве объяснили это «возросшим спросом со стороны переработчиков и розничной торговли». Свою роль сыграли и колебания цен в регионах промысла. Цены на другие виды мороженой рыбы стабильны.