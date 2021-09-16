Экономист озвучил прогноз по росту цен на квартиры в России

Сейчас в России нет предпосылок к обвалу цен на жилье, но темпы роста цен на квартиры будут стабилизироваться, и в 2022 году стоимость недвижимости на первичном рынке будет увеличиваться на размер официальной инфляции, считает глава НКР Кирилл Лукашук.

«Предпосылок к обвалу цен на рынке нет, поскольку много фундаментальных факторов связаны со спросом на жилье и миграцией в города-миллионники, которые и формируют основной спрос на ипотеку в нашей стране», — рассказал он в беседе с РИА «Новости» в кулуарах международного банковского форума «Банки России — XXI век».

При этом, по его словам, проникновение ипотеки по-прежнему невысокое относительно сопоставимых развивающихся экономик, поэтому, конечно же, высокие темпы роста не могут не вызывать опасения. В то же время смотреть на ситуацию без особой тревоги позволяют действия властей и здравый подход банков.

В стране уже начал реализовываться первый фактор стабилизации темпов роста цен на жилье — это ужесточение условий льготной ипотеки на новостройки, в том числе увеличение ставки до 7% и снижение максимального размера кредита до трех миллионов рублей, считает глава НКР.

По его словам, это сокращает объемы ипотечных сделок и, как следствие, сокращает спрос на рынке недвижимости.

«Я думаю, что этот фактор сохранит влияние и в следующем году. Но опять же я, скорее, жду, что в 2022 году темпы роста цен на первичную недвижимость будут на уровне инфляции», — заключил Лукашук.

Чтобы погасить искусственный спрос на жилье и уменьшить его стоимость следует ввести в России лимит на выдачу льготной ипотеки, и разрешить брать ее единожды в жизни. Сейчас население один раз может взять дальневосточную и сельскую ипотеку или улучшить условия проживания по программе поддержки многодетных семей. С таким мнением выступила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.