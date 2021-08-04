Эксперт объяснил рост цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе продолжают расти стремительными темпами. Сейчас стоимость тысячи кубометров впервые превысила 525 долларов. Украинские журналисты заявили, что европейские страны «сотрясает топливный кризис», а виновата в этом Россия. О том, как обстоят дела на самом деле, рассказал замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, написала «Политика сегодня».

Эксперт отметил, что транзит газа в Европу действительно сократился более чем на 20%, но связано это совсем не со строительством «Северного Потока -2». В России приняли решение перенаправить часть топлива на азиатский рынок, потребители которого готовы заплатить «дополнительную премию».

Еще один фактор, изменивший тарифы газа в Европе, это климат. Жаркая погода вынуждает европейцев потреблять больше электроэнергии. А станции, генерирующие ее, работают преимущественно на газу. В связи с увеличением спроса выросла и цена, пояснил Гривач.

Кроме того, в хранилищах ЕС остались низкие запасы газа, которые при этом заполняются довольно медленно. Все это также поддерживает высокие цены.