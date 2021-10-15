Бизнес предупредил о риске роста цен на электроэнергию

Россиян может ожидать подорожание электроэнергии. О возможном росте цен бизнес предупредил кабмин. Так в отрасли отреагировали на инициативу Минприроды увеличить ставки водного налога для энергетиков в 2,5 раза с 2022 года.

Как сообщила газета «Известия», об этом сказано в письме ассоциации «Гидроэнергетика России» премьер-министру Михаилу Мишустину.

Еще в августе на правкомиссии по бюджетным проектировкам обсуждалось увеличение налоговой нагрузки на пользование водными ресурсами. Но, как указано в материале, расчеты оказались в распоряжении компаний в октябре.

Увеличение налоговой нагрузки гидроэнергетики считают недопустимым. Специалисты Минэкономразвития и Минэнерго также меру не поддержали.

Будет проведена проверка всех возможных рисков, пообещали в Минприроды, в том числе касательно тарифов для конечных потребителей.

Создание энергоемких предприятий по выпуску водорода и распределение затрат на содержание мощностей среди большего числа потребителей позволит снизить оптовые и розничные цены на электроэнергию, сказано в оценке ассоциации «НП Совет рынка».

Так, экспорт водорода из страны может достигнуть 200 тысяч тонн в 2024 году. Но это потребует новых мощностей. Однако оптовые покупатели смогут сэкономить с каждого киловаттчаса 2-10 копеек. Это сопоставимо со снижением затрат на 4-6%.