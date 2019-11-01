Цемах рассказал об условиях содержания в киевском СИЗО

«Камера два на пять, две койки. Я там находился один, буквально перед самым освобождением мне подселили человека, а так постоянно один. Первые две недели даже куска мыла у меня не было», — рассказал Цемах.

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Он добавил, что в целом все было нормально: вовремя кормили и давали нормально поспать. На полиграфе его во время допросов не проверяли, но один представитель Генпрокуратуры постоянно пугал Цемаха пожизненным заключением.

Во время допроса представителями нидерландских правоохранительных органов ему предлагали программу защиты свидетеля и гражданство Голландии.

Цемах вернулся в Россию после обмена заключенными с Украиной. Вместе с ним в Москву прилетели еще 34 человека.