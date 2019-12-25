«Целый вал обращений» получила детский омбудсмен от матерей с Северного Кавказа

25 декабря из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии выписали жительницу Ингушетии Аишу Ажигову. После истязаний в семье тети девочке пришлось ампутировать часть руки. Отец забрал девочку у матери после развода и поселил в семье своей сестры, где она постоянно подвергалась побоям. Лечение Аиши началось 4 июля, когда она поступила в детскую больницу с многочисленными травмами, ожогами, а также гангреной рук.

Избитую девочку из Ингушетии выписали спустя полгода. Рошаль рассказал о ее состоянии Подробнее

Своей вины в истязаниях родственница, в чьей семье жил ребенок, не признала.

Когда история Аиши получила широкую огласку, детский омбудсмен Ингушетии Зарема Чакхиева добилась возбуждения уголовного дела. Сейчас тетка пострадавшего ребенка находится под стражей.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала, что после истории Аиши к ней обратилось огромное число женщин со всей страны. При этом значительная часть писем была из Северо-Кавказского федерального округа.

«Прокуратура нашла целую массу нарушений в деятельности органов опеки, причем того же района, где находилась Аиша. Мы должны прорабатывать каждый такой случай», — заявила омбудсмен.

По словам правозащитников, знакомых с ситуацией на Северном Кавказе, изъятие детей у родной матери — здесь обычная практика. Они высказали мнение, что придание таким случаям общественного резонанса помогает приблизиться к исправлению ситуации.

«В этих регионах чаще всего после развода родителей дети остаются с отцом и его родственниками. А матери в лучшем случае разрешают иногда их видеть, — рассказала Екатерина Сокирянская, ведущий эксперт по Северному Кавказу неправительственной организации „Международная кризисная группа“. — Считается, что дети относятся к роду отца. Его сторону чаще принимают и суды. Это происходит, во-первых, в силу традиции, во-вторых, у женщины часто нет своего жилья или экономических возможностей содержать детей. Таким образом, многие женщины оказываются разлученными с собственными детьми».