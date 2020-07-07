Целый микрорайон ушел под воду в Казани из-за повреждения трубопровода

По данным издания, при строительстве линии городского метрополитена рабочие повредили трубу, в результате чего вода потоком полилась наружу. Сперва затопило улицу Юлиуса Фучика, а позже вода распространилась на весь 10 микрорайон, пишет сайт «Дни.ру».

Экстренные службы оперативно прибыли на место и ликвидировали подтопление на дорогах.