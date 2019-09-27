Целый городок развлечений для детей. Новая площадка открылась в Воскресенске
Для игр и развлечения подготовили территории площадью 450 квадратных метров. Здесь установили качели, карусели и даже тренажеры. Этот городок развлечений доступен для всех девочек и мальчиков, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
«Приезжают поиграть из соседних деревень». Две детские площадки открылись в Коломенском округеПодробнее
В этом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева планировали построить четыре таких площадки. Но после обращений жителей их число решили увеличить до семи.
«Она имеет безопасное покрытие, современные игровые элементы, даже имеет элементы воркаута для того, чтобы дети не только играли, но и развивались физически», — отметил Артур Болотников, исполняющий обязанности руководителя администрации Воскресенска.
Ранее детская площадка открылась в Электростали. Теперь ребята могут играть и веселиться, а взрослые могут не переживать за их безопасность.