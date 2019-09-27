Целый городок развлечений для детей. Новая площадка открылась в Воскресенске

Новая современная детская площадка открылась в селе Барановское Воскресенского городского округа.

Для игр и развлечения подготовили территории площадью 450 квадратных метров. Здесь установили качели, карусели и даже тренажеры. Этот городок развлечений доступен для всех девочек и мальчиков, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Источник фото: телеканал «360»

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В этом году по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева планировали построить четыре таких площадки. Но после обращений жителей их число решили увеличить до семи.

«Она имеет безопасное покрытие, современные игровые элементы, даже имеет элементы воркаута для того, чтобы дети не только играли, но и развивались физически», — отметил Артур Болотников, исполняющий обязанности руководителя администрации Воскресенска.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее детская площадка открылась в Электростали. Теперь ребята могут играть и веселиться, а взрослые могут не переживать за их безопасность.