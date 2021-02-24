«Целительница» лишила драгоценностей пенсионерку в Орехово-Зуеве

Полицейские в Орехово-Зуеве задержали по подозрению в мошенничестве приезжую из Ставропольского края, которая под видом целительницы обокрала 72-летнюю пенсионерку. Об этом сообщило управление МВД РФ по Московской области.

Злоумышленница подошла к пожилой женщине на улице Мадонской и попросила отдать ей ненужные вещи, на что та согласилась и решилась пригласить незнакомку к себе домой.

«Мошенница сообщила, что является целительницей и чувствует, что на женщину наложен „сглаз“, который можно снять, собрав в платок денежные средства и ювелирные украшения, на которые она будет молиться. Затем ведунья, предварительно похитив из свертка драгоценности, сказала, что необходимо спрятать его под подушку и не разворачивать до следующего дня», — сообщила пресс-секретарь подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Развернув сверток, пенсионерка обнаружила, что ее драгоценности пропали. Общая сумма ущерба составила 160 тысяч рублей. Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения и задержали подозреваемую. Похищенное имущество изъяли при обыске по месту ее проживания. Правоохранители установили, что 53-летняя лжегадалка причастна к совершению схожего преступления на территории городского округа с ущербом на сумму 60 тысяч рублей.