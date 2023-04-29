Общество 29 апреля 2023, 00:08 Цели российского удара по штабам и базам ВСУ объяснили Военный аналитик Кнутов: РФ нанесла удар по штабам ВСУ для срыва масштабного наступления РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России нанесли удар по штабам и базам Вооруженных сил Украины в качестве предупредительной меры для срыва масштабного наступления в Донбассе. Такое мнение высказал военный аналитик Юрий Кнутов в беседе с «Московским комсомольцем».

Удары, как отметил Кнутов, были массированными и высокоточными. Потеря большого количества офицеров, по его словам, окажет влияние на возможности солдат ВСУ.

Реклама

Ракеты большой дальности X-101, X-555 поразили назначенные объекты, в том числе один из штабов, поскольку обладают высокой точностью наведения, добавил военный аналитик.

«Это серьезный удар. Потому что сейчас идет подготовка к наступлению, штабы работают круглосуточно, оттуда идет управление и руководство войсками киевского режима, которые должны будут действовать на разных направлениях. И удар по штабам перед наступлением срывает его или делает его дезорганизованным», — заявил Кнутов.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ не сумеют добиться больших успехов в случае попытки наступления со стороны Херсона. Он отметил, что боевикам не получится восстановить Антоновский мост, потому что он находится под полным огневым контролем российских войск.