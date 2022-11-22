22 ноября 2022, 13:26
Целевые задания по обеспечению армейских нужд в интересах СВО утвердили в России
Мишустин сообщил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд для СВО
Правительство утвердило целевые задания по обеспечению армейских нужд в интересах спецоперации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, все целевые задания сформировали, утвердили и приняли к исполнению. Кабмин также определил список федеральных ведомств, которые смогут в упрощенном формате проводить госзакупки для нужд СВО у единственных поставщиков. Это позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в СВО, оперативно ремонтировать технику.
Реклама
В перечень вошли МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.
Реклама
«Всем ведомствам нужно внимательно следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок», — сказал Мишустин
Президент РФ Владимир Путин 10 ноября поручил кабмину привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями. Правительству нужно было оформить и предложения по контролю за расходами на обеспечение СВО.
Среди требований глава государства упомянул создание механизма для эффективного обмена информацией между подразделениями, которые участвуют в спецоперации, и производителями вооружения, военной и специальной техники.
Михаил Мишустин
Реклама
Реклама