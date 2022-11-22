Общество 22 ноября 2022, 13:26 Целевые задания по обеспечению армейских нужд в интересах СВО утвердили в России Мишустин сообщил об утверждении целевых заданий по обеспечению армейских нужд для СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство утвердило целевые задания по обеспечению армейских нужд в интересах спецоперации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, все целевые задания сформировали, утвердили и приняли к исполнению. Кабмин также определил список федеральных ведомств, которые смогут в упрощенном формате проводить госзакупки для нужд СВО у единственных поставщиков. Это позволит быстрее закупать амуницию и другие товары для подразделений, участвующих в СВО, оперативно ремонтировать технику.

Реклама

В перечень вошли МВД, ФСБ, МЧС, ФСО, СВР, ФСИН, Росгвардия, Росрезерв и Главное управление специальных программ президента России.

Реклама

«Всем ведомствам нужно внимательно следить за актуальностью производственных планов, вовремя их уточнять и корректировать с учетом поступающих заявок», — сказал Мишустин

Президент РФ Владимир Путин 10 ноября поручил кабмину привести нормативы обеспеченности армии в соответствие с реальными потребностями. Правительству нужно было оформить и предложения по контролю за расходами на обеспечение СВО.

Среди требований глава государства упомянул создание механизма для эффективного обмена информацией между подразделениями, которые участвуют в спецоперации, и производителями вооружения, военной и специальной техники.