Общество 15 апреля 2024, 11:05 Целевой сбор на утилизацию одноразовых мангалов предложили ввести в Ассоциации природопользователей России

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Председатель Ассоциации природопользователей России Роман Корниец обратился к министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову с предложением ввести в стране целевой сбор на утилизацию сезонных товаров для приготовления шашлыков на природе. Об этом сообщил RT.

Дело в том, что некоторые россияне оставляют после себя использованный металлический мангал на месте отдыха, тем самым создавая реальную опасность экологической катастрофы, сказал общественный деятель.

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Корниец считает, что предложенный им сбор мог бы направляться исключительно на утилизацию сезонных товаров.