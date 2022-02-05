Цель статьи Bild о планах России объяснили в Госдуме

Публикацию немецкой газеты Bild о якобы российских планах по присоединению Украины можно считать вбросом и бредом, заявил депутат Госдумы Олег Морозов. По его словам, целью этой публикации была попытка вновь выставить РФ агрессором.

Морозов подчеркнул, что никаких доказательств мифу, который опубликовало немецкое издание, нет, сообщил RT.

«Рассчитан он (вброс — прим. ред.) на то, чтобы представить Россию потенциальным „агрессором“, доказать неизбежность „войны“», — сказал Морозов.

Другой вариант, по его словам, потом представлять эту публикацию как результат борьбы мирового прогрессивного сообщества, которое остановило «неизбежную и неминуемую агрессию» России. Все это часть большой пропагандистской войны против РФ, подчеркнул депутат.

Парламентарий напомнил, что России, США и их партнерам по НАТО предстоят еще долгие переговоры по всему комплексу вопросов, которые были сформированы в предложениях РФ по гарантиям безопасности.

«Запад сейчас стоит перед неизбежным ответом на эти вопросы. Поэтому для того, чтобы сформировать для себя более выгодную переговорную позицию, вот и идут эти вбросы, фейки и безумные обвинения», — добавил Морозов.

В публикации авторы Bild ссылались на данные, которые, по словам авторов, представила внешняя разведка Германии.