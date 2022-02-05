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    05 февраля 2022, 20:27

    Цель статьи Bild о планах России объяснили в Госдуме

    Депутат Госдумы Морозов: цель статьи Bild об Украине — доказать неизбежность «войны»

    Ольга Назаркина

    Публикацию немецкой газеты Bild о якобы российских планах по присоединению Украины можно считать вбросом и бредом, заявил депутат Госдумы Олег Морозов. По его словам, целью этой публикации была попытка вновь выставить РФ агрессором.

    Цель статьи Bild о планах России объяснили в Госдуме

    Морозов подчеркнул, что никаких доказательств мифу, который опубликовало немецкое издание, нет, сообщил RT.

    «Рассчитан он (вброс — прим. ред.) на то, чтобы представить Россию потенциальным „агрессором“, доказать неизбежность „войны“», — сказал Морозов.

    Другой вариант, по его словам, потом представлять эту публикацию как результат борьбы мирового прогрессивного сообщества, которое остановило «неизбежную и неминуемую агрессию» России. Все это часть большой пропагандистской войны против РФ, подчеркнул депутат.

    Парламентарий напомнил, что России, США и их партнерам по НАТО предстоят еще долгие переговоры по всему комплексу вопросов, которые были сформированы в предложениях РФ по гарантиям безопасности.

    «Запад сейчас стоит перед неизбежным ответом на эти вопросы. Поэтому для того, чтобы сформировать для себя более выгодную переговорную позицию, вот и идут эти вбросы, фейки и безумные обвинения», — добавил Морозов.

    В публикации авторы Bild ссылались на данные, которые, по словам авторов, представила внешняя разведка Германии.